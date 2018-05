Resident Evil 2 Remake: 60fps su PS4 Pro, visuale alle spalle e annuncio all'E3 2018?

Nelle scorse ore sono apparsi in rete nuovi e interessanti rumor su Resident Evil 2 Remake, progetto mai annunciato ufficialmente da Capcom e del quale sappiamo davvero poco.

L'origine delle informazioni che stiamo per riportare è il sito Rely on Horror, che afferma di essere in contatto con una fonte molto vicina al progetto. Stando a quanto riferito, Resident Evil 2 Remake si preannuncia come il titolo più bello da vedere dell'intera saga. A muovere il tutto sarebbe il RE Engine, motore progettato appositamente per Resident Evil 7, aggiornato però con un miglior sistema di illuminazione e ombre di maggior qualità. Pare che il team di sviluppo (che include collaboratori esterni che hanno lavorato a RE2 e RE4 in passato) stia puntando ad una risoluzione 1080p e 30fps su PlayStation 4 Standard. Sulla Pro, invece, potrebbero essere implementati i 60fps e la risoluzione 4K dinamica.

Non finisce qui: secondo la fonte, Resident Evil 2 Remake abbandonerà la visuale fissa dell'originale in favore di una telecamera in terza persona alle spalle dei due protagonisti, simile a quella utilizzata in Resident Evil 4. Secondo quanto riferito verranno incluse entrambe le campagne (Leon e Claire), ma la durata complessiva sarà maggiore grazie all'inclusione di nuove aree. Pare, inoltre, che il titolo verrà annunciato nel corso dell'E3 2018, che si svolgerà tra poche settimane a Los Angeles.

Ci teniamo a precisare che non siamo in grado di accertare l'affidabilità della fonte e che nulla di quanto riferito è stato confermato in via ufficiale da Capcom, dunque vi consigliamo di andarci piuttosto cauti. Voi cosa ne pensate? Secondo voi sarebbe una mossa saggia passare alla visuale in terza persona?