Resident Evil 2 Remake: Ada e il Tyrant T-00 si mostrano in tanti screenshot in 4K

In rete sono apparsi tantissimi nuovi screenshot di Resident Evil 2 Remake in 4K del tutto inediti che, siamo sicuri, renderanno felici tutti i fan.

Grazie ad essi, innanzitutto, è finalmente possibile vedere chiaramente Ada Wong in volto e con il suo classico vestito rosso, che quindi sarà presente nel gioco. In molti erano preoccupati per la sua assenza, dal momento che la spia si era mostrata finora con un impermeabile e con degli occhiali da sole. A giudicare da alcune immagini, anche nel remake sarà possibile impersonare Ada per una breve sezione dell'avventura di Leon. Esattamente come Sherry Birkin, anch'essa presente tra gli screenshot, che invece lo sarà durante la porzione di gioco dedicata a Claire.

Gli altri scatti mostrano inoltre i due protagonisti dell'avventura, il personaggio secondario Robert Kendo e i nemici, tra i quali spicca senza ombra di dubbio il temibile Tyrant-00, incubo di molti giocatori. Trovate tutti gli screenshot raccolti nella galleria in calce a questa notizia, buona visione!

Ricordiamo che il lancio di Resident Evil 2 è fissato per il 25 gennaio 2019 su PlayStation 4, Xbox One e PC. Secondo alcuni rumor, nel corso di questo mese dovrebbe uscire una demo giocabile. Intanto, PUBG Corp. ha annunciato una collaborazione tra PUBG Mobile e Resident Evil 2.