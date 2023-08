Resident Evil 2 Remake si aggiorna a sorpresa, tutte le novità della patch

Capcom ha pubblicato senza alcun tipo di preavviso un nuovo aggiornamento di Resident Evil 2 Remake, che apporta piccole modifiche al popolare survival horror.

Purtroppo non si tratta di una patch che stravolge il gioco, dal momento che interviene su aspetti specifici della produzione dell'azienda di Osaka, sistemando anche un paio di problematiche note ai giocatori da un po' di tempo.

Ecco di seguito il brevissimo changelog, disponibile sulla pagina ufficiale del prodotto su Steam:

Aggiunto lo spagnolo dell'America latina come lingua di display

Corretti degli obiettivi che non venivano mostrati correttamente in alcune lingue

Rimossi alcuni bug/problemi

Oltre all'aggiunta di una nuova lingua per i sottotitoli, la patch dovrebbe definitivamente sistemare il bug degli Obiettivi, i quali non venivano visualizzati in maniera corretta dai giocatori che avevano attivi i sottotitoli in lingue specifiche.

Per chi se lo stesse chiedendo l'aggiornamento è disponibile su tutte le piattaforme sulle quali è stato pubblicato il remake, ovvero PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One e Nintendo Switch (la versione cloud).

In attesa di scoprire quale sarà il prossimo capitolo che riceverà un trattamento simile da Capcom, vi ricordiamo che Resident Evil 2 Remake è l'episodio della serie più venduto di tutti i tempi.