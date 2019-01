Resident Evil 2 Remake: aggirato il limite dei 30 minuti nella demo per PC

Nella giornata di ieri Capcom ha pubblicato la Demo 1-Shot di Resident Evil 2. Il nome non è stato scelto a caso: la demo, che richiede una connessione ad internet, può essere affrontata per un massimo di 30 minuti. Una volta scaduto il tempo e visionato il trailer conclusivo, non può più essere avviata.

La trovata è stata accolta con favore da molti giocatori, poiché contribuisce a generare ansia durante la progressione senza svelare troppo dell'esperienza finale. Ad altri, invece, non è andata per nulla a genio. Stando a quanto è possibile leggere sulla comunità di Steam, il modder - appartenente alla seconda categoria di giocatori - si è quindi messo al lavoro realizzando un crack grazie al quale è possibile rimuovere il limite temporale. Preferiamo non riportare il procedimento completo, poiché non siamo in grado di verificare la sua sicurezza.

Ricordiamo che la Demo 1-Shot di Resident Evil 2 sarà disponibile fino al prossimo 31 gennaio. Grazie ad essa, è possibile esplorare per un massimo di 30 minuti la Centrale di Polizia di Raccoon City nei panni di Leon S. Kennedy, lo sfortunato poliziotto costretto ad affrontare un'apocalisse zombie al suo primo giorno di lavoro. Allo scadere del tempo, un nuovo trailer annuncia una sorpresa decisamente particolare, che non sveleremo in questa sede. Resident Evil 2 è atteso su PlayStation 4, Xbox One e PC per il prossimo 25 gennaio, nelle edizioni Standard, Steelbook, Deluxe e Collector's.