Resident Evil 2 Remake presentato all'E3 con il trailer di debutto!

Esattamente come avevano pronosticato i rumor, Resident Evil 2 Remake è stato annunciato da Capcom durante la conferenza Sony all'E3 2018. Si tratta certamente di un ritorno gradito ed a lungo desiderato dai fan della storica saga survival horror.

Il trailer mostra alcune scene cinematografiche tratte dal remake di Resident Evil 2, mostrando diverse sequenze inquietanti e disturbanti. Come specificato al termine del video che vi abbiamo riportato in cima alla notizia, il titolo sarà disponibile su PlayStation 4 a partire dal 25 gennaio 2019 (altre piattaforme non sono al momento specificate). Rimaniamo in attesa che Capcom sveli maggiori informazioni riguardo al progetto.

Siete soddisfatti del ritorno di Resident Evil 2? Rimanete sulle nostre pagine per tutti gli aggiornamenti dall'E3 di Sony.