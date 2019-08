Resident Evil 2 Remake: arriva 2B di Nier Automata con una mod

Ancora una volta si torna a parlare di una mod con protagonista la bella 2B di Nier Automata. L'ormai celebre personaggio è infatti al centro della nuova mod di Resident Evil 2 Remake, grazie alla quale è possibile vestire i suoi panni.

L'autore del progetto, TXYI, ha sostituito il modello del costume Noir di Claire con quello dell'automa. Installando la mod sarà quindi possibile selezionare questo specifico costume della protagonista femminile del gioco per esplorare Raccoon City nei panni di 2B. A differenza di altre mod, in questo caso non vi è alcun cambio di animazioni e l'unica novità sostanziale introdotta consiste nel modello aggiuntivo. Per installare 2B Claire, questo è il nome della mod, vi basterà visitare la relativa pagina ufficiale su NexusMods, nella quale sono presenti tutti i dettagli su come scaricare i file ed applicarli al gioco.

Avete già visto la mod di 2B in Sekiro Shadows Die Twice? È inoltre stato pubblicato un corposo pacchetto di personaggi aggiuntivi di Sekiro, tra i quali troviamo Dante di Devil May Cry, Scorpion di Mortal Kombat 11, Darth Maul di Star Wars e William di Nioh.

Cogliamo poi l'occasione per ricordarvi che le vendite di Resident Evil 2 Remake sono andata e gonfie vele e il titolo Capcom ha piazzato sul mercato più di 4 milioni di copie.