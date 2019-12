Resident Evil 2 Remake: avvistata la lettera di Jill, Kendo tornerà in RE 3 Remake?

È ormai qualche giorno che si rincorrono in rete rumor legati alla comparsa di un misterioso nuovo trofeo/achievement in Resident Evil 2 Remake, che avrebbe per protagonista una lettera indirizzata da Jill a Kendo.

Come potete verificare in calce a questa news, sono infatti apparse in rete diverse segnalazioni legate alla chiacchierata missiva. Secondo quanto riportato, l'ultimo aggiornamento della versione PlayStation 4 di Resident Evil 2 Remake avrebbe "tacitamente" introdotto l'item all'interno del gioco. Diversi utenti hanno condiviso la scoperta sui social network, mentre alcuni hanno realizzato apposite guide per aiutare il resto della community a recuperare la lettera. Secondo quanto riportato, completare questa missione comporterebbe l'ottenimento del relativo Trofeo.



Accanto a ciò, si segnala anche la comparsa nel menù di gioco di Resident Evil 2 Remake dell'opzione "Resident Evil 3 Remake", che però pare semplicemente condurre alla pagina dedicata al gioco presente su PlayStation Store. Questi due elementi hanno determinato il diffondersi di speculazioni che vorrebbero il personaggio di Kendo destinato a fare la propria comparsa all'interno di Resident Evil 3 Remake. Cosa ne pensate?



In chiusura, ricordiamo che Capcom ha aggiunto un easter egg a tema Resident Evil 3 nella nuova demo di Resident Evil 2 Remake: i giocatori possono infatti ora udire l'urlo del Nemesis!