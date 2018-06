Resident Evil 2 Remake: Capcom aggiorna la registrazione del dominio RE2.com

Periodo intenso per Capcom: dopo aver rinnovato il marchio Deep Down e attivato il dominio DevilMayCry5.com, la compagnia giapponese ha aggiornato anche i dati relativi all'indirizzo ResidentEvil2.com: novità in vista per l'attesissimo remake?

Secondo quanto riportato dal Whois del dominio, ResidentEvil2.com risulta registrato il 12 febbraio 1997 e aggiornato il 22 aprile 2018 a nome di GMO Internet/Onamae.com, stessa azienda che possiede per conto di Capcom anche gli indirizzi ResidentEvil7.com e MonsterHunterWorld.com.

Il sito web di Resident Evil 2 risulta al momento disattivo ma è probabile che la compagnia si stia preparando a riempirlo di contenuti in vista del possibile reveal all'E3 di Los Angeles. Anche Devil May Cry 5 dovrebbe essere annunciato in fiera mentre non ci sono certezze riguardo il futuro di Deep Down, Capcom ha recentemente esteso i diritti di utilizzo sul marchio fino al 20 giugno 2020, se il gioco non uscirà entro questo periodo, il publisher perderà ogni diritti sul nome.