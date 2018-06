Resident Evil 2 Remake: Capcom terrorizza l'E3 di Los Angeles (Video Anteprima)

Capcom porta all'E3 2018 l'attesissimo remake di Resident Evil 2, in uscita il 25 gennaio 2019 su PlayStation 4, Xbox One e PC. Dopo averlo provato con mano, vi raccontiamo le nostre prime impressioni sul gioco con una nuova Video Anteprima.

Grazie alle qualità del RE Engine, il remake di Resident Evil 2 mira a riproporre uno dei capitoli più amati della serie, svecchiandone l'aspetto tecnico e il gameplay senza però snaturare la sua visione originale. Per quanto riguarda le novità principali, questa volta la visuale sarà posizionata dietro le spalle del giocatore, offrendo un'esperienza di gioco più dinamica e altrettanto immersiva.

Alla prova dei fatti, il primo incontro con Resident Evil 2 Remake ci ha dato l'impressione di una versione ancora più più cruda, ansiogena e cattiva dell'originale, per quella che si preannuncia una riedizione di grande valore sia per i fan di vecchia data che per i nuovi giocatori. Nell'attesa che Resident Evil 2 Remake faccia il suo debutto il 25 gennaio 2019 su PlayStation 4, Xbox One e PC, vi lasciamo con la nostra Video Anteprima del titolo. Se invece volete vedere il gioco in azione, a questo indirizzo potete gustarvi 10 minuti di gameplay su PlayStation 4 Pro.