Resident Evil 2 Remake: caricamenti lampo su Xbox Series X

L'insider e YouTuber Astal ha pubblicato su Twitter una brevissima clip che mostra i tempi di caricamento di Resident Evil 2 Remake su Xbox Series X, non più di una manciata di secondi per l'avvio.

Dal primo avvio all'entrata in partita servono circa 20 secondi, 10 secondi sono necessari per passare dalla dashboard allo schermo del titolo e altri dieci per caricare un salvataggio e iniziare a giocare. Tempi di caricamento rapidissimi quindi, solo di poco superiori rispetto a quelli di The Witcher 3 Wild Hunt su Xbox Series X e in entrambi i casi parliamo delle sole migliorie garantire dall'SSD, senza ottimizzazioni dal momento che le patch next-gen per i giochi in questione non sono ancora disponibili (e nel caso di Resident Evil 2 Remake, un update non è mai stato annunciato da Capcom).

In queste settimane la stampa ha avuto modo di confrontare i tempi di caricamento tra Xbox Series X e Xbox One X, ecco un primo resoconto (non completo, ovviamente) con alcuni titoli:

Call of Duty Warzone: 16 secondi su Xbox Series X, 21 secondi su Xbox One X

No Man's Sky: 87 secondi su Xbox Series X, 133 secondi su Xbox One X

Destiny 2: 43 secondi su Xbox Series X, 112 secondi su Xbox One X

Red Dead Redemption 2: 52 secondi su Xbox Series X, 95 secondi su Xbox One X

The Outer Worlds: 6 secondi su Xbox Series X, 27 secondi su Xbox One X

Sea of Thieves: 20 secondi su Xbox Series X, 81 secondi su Xbox One X

Assassin's Creed Odyssey: 30 secondi su Xbox Series X, 67 secondi su Xbox One X

I caricamenti potrebbero essere ancora più veloci su Xbox Series S dal momento che su questa piattaforma il sistema non dovrà caricare assets in 4K.