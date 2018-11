Resident Evil 2 Remake: cinque nuovi video della serie Report

Capcom Japan ha pubblicato cinque nuovi clip di Resident Evil 2 Remake come parte della collana "Report": i mini video sono incentrati su Leon Kennedy, Zombie, Marvin Branagh, la Stazione di Polizia e sulla reunion tra Leon e Claire.

Recentemente Capcom ha pubblicato anche un lungo video gameplay con protagonista proprio Claire Redfield, per il remake di Resident Evil 2 la casa di Osaka sta facendo le cose in grande, il progetto è stato portato avanti da un team di 800 persone, circa 200 membri in più rispetto allo staff che ha lavorato su Resident Evil 6. Non una semplice remaster dunque ma un vero e proprio remake che punta a mantenere inalterato il feeling dell'originale pur presentando notevoli migliorie tecniche.

Resident Evil 2 sarà disponibile dal 25 gennaio 2019 su PlayStation 4, Xbox One e PC Windows, per il mercato europeo è stata recentemente annunciata la Steelbook Edition con custodia in metallo.