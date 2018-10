Resident Evil 2 Remake: Claire è la protagonista di un nuovo video gameplay ufficiale

Nelle scorse ore Capcom ha pubblicato sul canale ufficiale della serie un nuovo e lungo video gameplay di Resident Evil 2 Remake, interamente incentrato su Claire Redfield.

Come i veterani ben sanno, Claire Redfield è alla ricerca di suo fratello Chris, uno dei due protagonisti del primo capitolo della serie. Le sue ricerche l'hanno condotta a Raccoon City, città finita sull'orlo del baratro a causa di un'apocalisse zombie.

Il video gameplay in questione, che trovate in apertura di notizia, inizia con una breve panoramica delle opzioni a disposizione. I giocatori potranno liberamente modificare l'ampiezza del campo della visuale (field of view) e la velocità della telecamera, sia durante l'esplorazione che in fase di mira. Dopodiché è possibile ammirare Claire in azione, mentre esplora le ambientazioni e combatte contro gli immancabili mostri. In questa fase dell'avventura, Claire incontra per la prima volta la piccola Sherry Birkin.

Ricordiamo che Resident Evil 2 verrà lanciato il 25 gennaio 2019 su PlayStation 4, Xbox One e PC. In occasione del recente Tokyo Game Show 2018, è stato pubblicato un nuovo trailer in italiano e sono state mostrate delle immagini comparative con il capitolo originale.