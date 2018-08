Resident Evil 2: il remake del Survival Horror Capcom terrorizza la Gamescom (Video Anteprima)

Come era lecito aspettarsi, Resident Evil 2 è uno dei grandi protagonisti della Gamescom di Colonia, e alla fiera tedesca Capcom ha portato una demo che vede Claire protagonista assoluta. Dopo averla provata con mano, vi raccontiamo le nostre impressioni sul gioco con una nuova Video Anteprima.

Il nostro secondo incontro con l'eccellente remake di Resident Evil 2 conferma in pieno le ottime impressioni maturate durante l'E3 di Los Angels. Il titolo di Capcom propone una revisione dell'esperienza originale tanto rispettosa quanto efficace, arricchita da una cura maniacale per i dettagli e da diversi accorgimenti che rendono l'esperienza di gioco ancora più godibile e al passo con i tempi.

Anche nei panni di Claire Redfield, il remake di Resident Evil 2 brilla per la sua forte identità e per l'ottimo bilanciamento della formula di gioco. Un titolo che convince senza lasciare dubbi, fatta eccezione per una manciata di piccole incertezze legate a un comparto tecnico con qualche margine di miglioramento (che gli sviluppatori avranno il tempo di risolvere). Anche allo stato attuale, comunque, Resident Evil 2 è un titolo dotato di un potenziale incredibile, che delinea i contorni di un'esperienza che non vediamo l'ora di affrontare.

Ricordiamo che Resident Evil 2 è atteso in uscita il 25 gennaio 2019 su PlayStation 4, Xbox One e PC.