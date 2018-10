Resident Evil 2 Remake: la Deluxe Edition include cover reversibile e colonna sonora retrò

Capcom ha annunciato i contenuti della Deluxe Edition di Resident Evil 2 Remake, edizione limitata del gioco che include il Deluxe DLC Pack, pacchetto esclusivo con interessanti bonus per tutti i giocatori.

Nello specifico la Deluxe Edition presenta una cover reversibile (con un lato dedicato a Leon e l'altro a Claire) e i seguenti costumi e armi:

Costume Elza per Claire

Costume Militare per Claire

Costume Noir per Leon

Costume Noi per Claire

Costume Sceriffo Arklay per Leon

Pistola Albert Samurai Edge

Oltre ai contenuti riportati qui sopra, il DLC Deluxe Pack includerà anche una opzione per giocare con la colonna sonora originale, la quale potrà essere alternata alla soundtrack rimasterizzata tramite il menu delle opzioni.

Resident Evil 2 Remake Deluxe Edition è disponibile per il preordine su Amazon.it al prezzo di 69.99 euro, nei formati PlayStation 4, Xbox One e PC, con uscita prevista per il 25 gennaio 2019.