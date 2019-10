Resident Evil 2 Remake: la doppiatrice di Claire a favore un remake di Code Veronica

Il franchise di Resident Evil è sicuramente uno dei marchi storici dell'industria videoludica, e nonostante abbia avuto i suoi alti e bassi nel corso del tempo, Capcom sembra averlo riportato decisamente sulla strada giusta, dopo il settimo capitolo e soprattutto il remake di Resident Evil 2, molto apprezzati da pubblico e critica.

Il remake del secondo episodio della saga si è rivelato infatti un grande successo (a proposito, qui trovate la nostra recensione di Resident Evil 2 remake) ed ha spinto i fan a chiedere ulteriori rivisitazioni dei vecchi capitoli del brand, tanto che si parla spesso della possibilità di un remake di Resident Evil 3.

L'attrice che ha prestato la voce a Claire in Resident Evil 2 remake però non sarebbe contraria anche ad una rivisitazione di Code Veronica. Ne ha parlato la stessa doppiatrice, Stephanie Panisello, durante un recente live stream, nel quale ha risposto ad alcune domande dei fan in una sessione di gioco.

Nel corso della diretta, Panisello ha ammesso che tornerebbe volentieri nel ruolo di Claire in Code Veronica se Capcom dovesse chiederglielo. Al momento non ci sono conferme da parte della software house, su un ulteriore remake della saga, dato che gli sforzi dell'azienda sembrano essere concentrati sullo spin-off Project Resistance, ma mai dire mai.

Voi che ne pensate? Lo vedreste bene un ritorno di Resident Evil: Code Veronica?