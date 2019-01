Resident Evil 2 Remake giocato in diretta su Twitch oggi alle 12:00

Nel tentativo di addolcire l'attesa per l'uscita di Resident Evil 2 Remake, per la quale mancano ormai meno di 24 ore, abbiamo ben pensato di realizzare una trasmissione interamente dedicata al survival horror di casa Capcom!

Il nostro Alessandro Bruni affronterà gli zombie che infestano Raccoon City a partire dalle ore 12:00, in diretta, come sempre, sul canale Twitch di Everyeye. A tal proposito, siete tutti invitati ad iscrivervi al canale, un requisito fondamentale per poter interagire con Alessandro e gli altri utenti della nostra community in chat. Cliccando sul simbolo a forma di cuore in alto a destra, inoltre, attiverete la ricezione delle notifiche sui vostri dispositivi, così verrete avvertiti poco prima dell'inizio della diretta.

La ri-edizione del classico datato 1998 può considerarsi completamente riuscita. Capcom è stata in grado di creare un prodotto appetibile per gli utenti moderni senza tradire le sue origini, solido sia nella grafica che nel gameplay, senza tralasciare neppure il sonoro. Le sfide, i bonus da sbloccare e le modalità aggiuntive contribuiscono inoltre ad incrementare ulteriormente la longevità e la ri-giocabilità dell'avventura.

Questi, e tanti altri argomenti, verranno affrontati nella live di oggi, che ricordiamo è fissata per le ore 12:00 sul canale Twitch di Everyeye. Il titolo approderà su PlayStation 4, Xbox One e PC domani 25 gennaio. Se non lo avete ancora fatto, vi consigliamo di leggere la recensione di Resident Evil 2 Remake a cura nel nostro Alessandro Bruni.