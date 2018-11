Resident Evil 2 Remake: è in arrivo un nuovo trailer?

Fin dal suo annuncio in occasione dello scorso E3, Resident Evil 2 Remake ha immediatamente catturato l'attenzione di milioni di fan della saga, che non vedono l'ora di avere nuove informazioni.

Oggi arriva dunque una buona notizia: sembra che molto presto potremmo veder pubblicato un nuovo trailer dell'attesissimo gioco Capcom. A suggerirci questa eventualità è l'account Twitter ufficiale di Playstation. Potete constatarlo voi stessi tramite il cinguettio incriminato che vi lasciamo in calce, che afferma: "Siete pronti per un nuovo sguardo a Resident Evil 2? Lunedì alle 10 am PT dirigetevi sul Canale Youtube di Playstation per un tour letale attraverso il Dipartimento di Polizia della città di Racoon".



L'account di Playstation non annuncia direttamente la pubblicazione di un nuovo trailer, tuttavia il rimando al proprio Canale Youtube rende questa opzione piuttosto realistica. Per scoprire che cos'ha esattamente in serbo per noi Capcom dovremo comunque aspettare la data indicata, ovvero lunedì 19 novembre, alle ore 19:00 italiane. L'ultimo annuncio relativo a Resident Evil 2 Remake riguardava la presenza nel titolo dei costumi classici di Leon e Claire. Di cosa pensate si possa trattare questa volta?



Vi ricordiamo che Resident Evil 2 Remake è attualmente atteso su PC, Playstation 4 ed Xbox One, in data 25 gennaio 2019. Vi segnaliamo inoltre che sulle pagine di Everyeye potete trovare una nostra intervista al producer e al director del gioco.