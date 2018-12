Resident Evil 2 Remake: Leon e Claire a caccia di zombie in nuovi video

Claire Redfield e Leon Kennedy rivivono l'orrore zombesco di Raccoon City nei nuovi filmati di gioco di Resident Evil 2 pubblicati da Capcom per celebrare la nuova tornata di video anteprime dedicate all'attesissimo remake del survival horror di Hideki Kamiya del 1998.

I filmati propostici dal colosso nipponico tratteggiano l'esperienza vissuta dai due protagonisti dell'avventura nel corso di una storia che li vedrà alternarsi nella costante ricerca della via di fuga dagli esseri della notte che infestano le strade e gli edifici della cittadina di Raccoon.

In aggiunta ai video di Capcom troviamo inoltre dei filmati realizzati dai colleghi giapponesi di Famitsu e Game Watch con protagonisti Ada Wong e lo spaventoso Tyrant T-00, l'essere che ha affollato gli incubi degli appassionati della serie tanto da essere rinominato "Mr.X" e "Trenchy" da Claire e Leon per esorcizzare la paura che li attanaglia sapendo che, prima o poi, dovranno incrociare il suo sguardo di ghiaccio.

Resident Evil 2 è previsto in uscita per il 25 gennaio su PC, PlayStation 4 e Xbox One. Nell'attesa di metterci a caccia di zombie insieme a Leon e Claire, gustiamoci la nuova Video Anteprima di Francesco Fossetti e Gabriele Laurino che approfondisce gli aspetti legati alle dinamiche di gameplay, al comparto grafico e al canovaccio narrativo della nuova avventura a tinte dark di Capcom.