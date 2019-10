Resident Evil 2 Remake: una mod rende giocabili Chris Redfield e Jill Valentine

Resident Evil 2 Remake, così come in generale tutti gli episodi della saga, ha ricevuto una mole di mod impressionante, ma la community dei modder non sembra avere ancora intenzione di fermarsi. DarknessValtier ha infatti appena diffuso una versione del gioco che rende giocabili i personaggi di Chris Redfield e Jill Valentine.

Si tratta di una mod piuttosto curata, visto che entrambi sono dotati di tutte le animazioni facciali e muovono dunque occhi e bocca in maniera perfettamente realistica. Ovviamente gli altri NPC si rivolgeranno a loro come Leon e Claire, ma non si può avere tutto dalla vita. I due personaggi si uniscono a quelli di Barry, Rebecca e Wesker, già protagonisti di mod a loro volta.

L'autore ha diffuso due video che mostrano il gioco in azione, che potete vedere in calce alla news. Che ne pensate? La utilizzerete?

Come detto in apertura, non si tratta certo della prima modifica che viene effettuata al gioco. Sapevate che una mod permette di utilizzare Pennywise in Resident Evil 2? Se ve la foste persa, date un'occhiata anche al nostro video, che raccoglie tutte le migliori mod di Resident Evil 2.

Per approfondire sul ritorno a Raccoon City invece, leggete la nostra recensione di Resident Evil 2 Remake.