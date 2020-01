Resident Evil 2 Remake: mod toglie blocco a 30FPS dalle animazioni degli zombie distanti

Delle mod di Resident Evil 2 Remake si è praticamente ormai perso il conto, dato che ne escono di nuove quasi ogni giorno. Proprio in questi giorni vi abbiamo raccontato della mod che inserisce Dr. Disrespect in Resident Evil 2 Remake al posto di Mr. X, per citarne solo l'ultima in ordine di tempo.

Qualche tempo fa poi avevamo anche raccolto tutte le migliori mod di Resident Evil 2 Remake per PC in un video, che vi consigliamo sempre di rivedere. Quella arrivata oggi però perlomeno non aggiunge personaggi bizzarri all'interno del gioco, e non sostituisce mostri con altre stranezze di vario genere, bensì risolve un problema grafico piuttosto fastidioso.

In molti infatti si sono lamentati del blocco a 30 FPS delle animazioni di tutti gli zombie distanti, ma Capcom non aveva preso posizione a riguardo. Per fortuna arriva la mod in questione, chiamata "Zombies at a distance less frequently", che sblocca le animazioni in questione, e dunque ora tutti i movimenti degli zombie sono al massimo dei framerate possibili, e dovrebbero girare in maniera più fluida sul PC.

Potete scaricare la mod, come al solito, sul sito di NexusMods, al quale vi rimandiamo. Che ne pensate? La proverete o si tratta di un problema che non vi tangeva più di tanto?