Resident Evil 2 Remake non occuperà molto spazio sull'hard disk di Xbox One

Non solo le dimensioni di Kingdom Hearts 3, quest'oggi il Microsoft Store ha svelato anche quanto spazio occuperà su Xbox One Resident Evil 2 Remake, un altro dei titoli più attesi di gennaio 2019.

Il nuovo horror di Capcom peserà solamente 21,02 GB. Una dimensione certamente non piccolissima, ma sicuramente inferiore a quelle alle quali ci hanno abituati i più recenti prodotti tripla A, Red Dead Redemption 2 su tutti, che ha superato in scioltezza i 100 GB. La Deluxe Edition di Resident Evil 2, che include dei costumi aggiuntivi, un'arma extra e la colonna sonora originale, pesa invece leggermente di più, 21,14 GB. Non conosciamo ancora la dimensione del gioco su PlayStation 4 e PC, ma molto probabilmente non differirà di molto.

Capcom ci ha abituati piuttosto bene da questo punto di vista, negli ultimi tempi. Resident Evil 7 e Monster Hunter World, ad esempio, richiedono appena 20 GB di spazio libero. A Devil May Cry 5, in uscita a marzo del prossimo anno, ne serviranno invece circa 35.

Ricordiamo che Resident Evil 2 Remake verrà pubblicato su PlayStation 4, Xbox One e PC il 25 gennaio 2019. Nei giorni scorsi sono stati mostrati tanti screenshot in 4K dedicati ad Ada Wong e al Tyrant T-00.