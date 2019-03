Resident Evil 2 Remake: la nuova mod rimuove Mr. X dal gioco!

Con ancora negli occhi le terrorizzanti immagini del Trenino Thomas nelle vesti di Mr. X, ci rituffiamo nell'orrore digitale di Resident Evil 2 Remake per informarvi della nuova mod che rimuove completamente il Tyrant dall'universo thrilling del capolavoro di Capcom.

Dalla vulcanica scena dei modder di RE 2 arriva così la soluzione ad uno dei quesiti più ricorrenti tra gli emuli di Claire Redfield e Leon Kennedy: come potrebbe cambiare l'esperienza di gioco di Resident Evil 2 senza la minaccia costante di Mr. X?

A dispetto delle apparenze, il collettivo di programmatori dilettanti che si è cimentato in questa "impresa" afferma di aver dovuto sudare non poco per rimuovere l'ormai celebre energumeno dalla Raccoon City virtuale del capolavoro di Capcom.

La centralità del Tyrant nelle dinamiche di gameplay sperimentabili durante la campagna principale del kolossal horror degli autori nipponici, infatti, ha costretto i modder a compiere dei veri e propri salti mortali per chiudere le falle di gioco aperte dalla rimozione di Mr. X, specie nei frangenti dell'avventura in cui la sua comparsa fa da collante tra le fasi salienti dei capitoli della storia.

Al netto di qualche glitch e artefatto grafico, quindi, la mod che esonera il povero Tyrant dai suoi obblighi videoludici nella campagna principale di Resident Evil 2 Remake non dovrebbe inficiare sulla progressione della storia, così come possiamo intuire osservando il video che campeggia a inizio articolo.