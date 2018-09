Resident Evil 2 Remake: nuovo Story Trailer e screenshot inediti

Capcom Japan ha pubblicato un nuovo story trailer di Resident Evil 2 Remake in occasione del Tokyo Game Show 2018, oltre ad una serie di nuovi screenshot del gioco.

Il trailer è incentrato sulla trama e ci permette di fare la conoscenza dei principali personaggi, tra cui Leon Kennedy, Claire Redfield e la misteriosa Ada Wong, la quale sfoggia un look inedito nel remake, più simile ai bozzetti originali progettati per Resident Evil 1.5 e poi tagliati in Resident Evil 2 a favore di un design differente.

Resident Evil 2 Remake uscirà il 29 gennaio 2019 su PlayStation 4, Xbox One e PC. La ricchissima Collector's Edition è ora disponibile in preorder da GameStop al prezzo di 299 euro, questa edizione limitata include la custodia Steelbook, la statua di Leon alta circa 30 centimetri, edizione limitata delle chiavi R.P.D, spilla, CD della colonna sonora e alcuni contenuti bonus da utilizzare in-game.