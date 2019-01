Resident Evil 2 Remake potrebbe avere DLC ed espansioni?

Il sito SaudiGamer ha intervistato Kazunori Kadoi e Yoshiaki Hirabayashi, rispettivamente Game Director e Producer di Resident Evil 2 Remake. I due, oltre ad aver rivelato la durata della campagna single player, hanno accennato brevemente alla questione relativa a possibili espansioni e DLC.

Kadoi e Hirabayashi hanno affermano a tal proposito che "le discussioni sui DLC sono ancora in corso all'interno di Capcom, ne stiamo parlando ma non abbiamo preso alcuna decisione in merito. Vi invitiamo però a seguire i nostri canali social per avere dettagli in merito se e quando sarà il momento."

Non è chiaro se il riferimento possa essere ad eventuali DLC estetici (costumi o magari skin per le armi) anzichè a vere e proprie espansioni con contenuti aggiuntivi, ipotesi che non sembra ben sposarsi con un progetto come quello di Resident Evil 2 Remake. E per quanto riguarda un possibile remake di Resident Evil 3? Il producer e il game director di Capcom hanno risposto con un secco no comment...

Resident Evil 2 sarà disponibile dal 25 gennaio su PlayStation 4, Xbox One e PC, la One Shot Demo è ora disponibile per il download e resterà giocabile sino al 31 gennaio.