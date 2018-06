Resident Evil 2 Remake: su PS4 Pro e Xbox One X sarà possibile giocare a 60 fps

Dopo aver fatto la sua spettacolare comparsa nel corso della conferenza E3 di Sony, emergono le prime importanti informazioni sulle modalità grafiche che Resident Evil 2 Remake proporrà su Playstation 4 Pro e Xbox One X.

La redazione di Gamingbolt ha infatti chiesto al brand manager di Capcom Mike Lunn se sarà possible giocare in 4K e a 60 fps sulle nuove console mid-gen di Sony e Microsoft, e il dirigente ha risposto: "Gli utenti potranno giocare su Playstation 4 Pro e Xbox One X in 4K. Ma se sceglierete i 4K non potrete giocare a 60 fotogrammi al secondo, ma a 30 fps. È un framerate stabile". Purtroppo non è stato specificato se si parla di 4K nativi o meno, tuttavia le dichiarazioni di Capcom fanno capire che i giocatori potranno decidere se puntare alla risoluzione più alta possibile o ai 60 fps.

Resident Evil 2 Remake sarà disponibile a partire dal 25 gennaio 2019 su PlayStation 4, Xbox One e PC. Recentemente il producer Yoshiaki Hirabayashi ha confermato ai microfoni di Game Informer che a differenza di quanto accadeva nel titolo originale, il remake proporrà due campagne separate per Leon e Claire. Per ulteriori dettagli e informazioni su Resident Evil 2 Remake, rimandiamo al nostro articolo di approfondimento a cura di Francesco Fossetti, che ha potuto provare con mano il gioco.