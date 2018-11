Resident Evil 2 Remake: pubblicate cinque nuove mini clip

Dopo i primi cinque video pubblicati la scorsa settimana, oggi Capcom ha diffuso altrettante clip di Resident Evil 2 come parte della serie "Report", composta in tutto da dieci diversi filmati.

I nuovi video si concentrano su Claire Redfield, sui Licker, sulla Samurai Edge e sugli oggetti curativi come l'erba. Trovate la prima clip in apertura della notizia e le successive in calce, buona visione!

Ricordiamo che secondo alcuni rumor recenti, a dicembre Capcom potrebbe pubblicare una demo di Resident Evil 2 Remake e non è escluso che l'annuncio possa arrivare la prossima settimana, durante i Game Awards del 6 dicembre (il 7 dicembre in Italia). Il remake di Resident Evi 2 è atteso per il 25 gennaio 2019 su PlayStation 4, Xbox One e PC.