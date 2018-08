Resident Evil 2 Remake: quattro minuti di gameplay nei panni di Claire Redfield

Dengeki Online ha pubblicato un video che mostra quattro minuti di gameplay di Resident Evil 2 Remake, giocato per l'occasione nei panni di Claire Redfield.

Potete visualizzare il video in apertura della notizia, la sequenza mostrata è quella da cui sono stati tratti gli screenshot pubblicati nella giornata di ieri da Capcom e vede Claire alle prese con un nemico non proprio rassicurante, ma non vogliamo dirvi altro per evitare spoiler...

Resident Evil 2 Remake uscirà il 25 gennaio 2019 su PC, PlayStation 4 e Xbox One, Capcom ha confermato che la Collector's Edition con la statuina di Leon Kennedy arriverà anche in Europa mentre la Premium Edition con la macchina da scrivere sembra destinata a restare confinata al solo Giappone...