Resident Evil 2 Remake a quota 4.2 milioni di copie, Devil May Cry 5 oltre due milioni

Capcom ha pubblicato i dati di vendita dei titoli che compongono l'attuale lineup software del publisher, ovvero Resident Evil 2 Remake, Devil May Cry V, Monster Hunter World e Street Fighter 5, aggiornati al 31 marzo 2019.

Giochi Capcom più venduti

Monster Hunter World - 12.4 milioni Resident Evil 5 - 7.5 milioni Resident Evil 6 - 7.3 milioni Resident Evil 7 Biohazard - 6.4 milioni Street Fighter II (SNES) - 6.3 milioni Resident Evil 2 - 4.96 milioni Monster Hunter Freedom - 3 4.9 milioni Monster Hunter X - 4.3 milioni Monster Hunter 4 Ultimate - 4.2 milioni Resident Evil 2 Remake - 4.2 milioni

Scopriamo così che Monster Hunter World ha raggiunto quotadi unità distribuite mentre Resident Evil 2 Remake raggiunge ledi copie. Devil May Cry V si ferma adi pezzi, infine Street Fighter V supera ledi unità distribuite in tutto il mondo.

Buoni numeri quindi per la casa di Osaka, con Monster Hunter World che diventa il gioco Capcom più venduto di sempre e Devil May Cry V che supera le aspettative di vendita. Fatica invece Street Fighter V, che ottiene si un discreto successo commerciale ma in un arco temporale decisamente lungo.