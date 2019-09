Resident Evil 2 Remake scansati: una mod migliora a dismisura l'originale

Vi ricordate di Seamless HD Project, la mod di Resident Evil 3 che ci ha fatto sognare un remake delle peripezie di Jill Valentine in quel di Raccoon City? Ebbene, lo stesso team capitanato da Mathieu Philippe è tornato alla carica riservando il medesimo trattamento a Resident Evil 2!

Stavolta non è necessario sognare, dal momento che il remake di Resident Evil 2 l'abbiamo già ricevuto e giocato fino alla nausea (se non lo avete ancora fatto, correte a rimediare approfittando dei saldi A tutto Giappone del PS Store), ma il videogiocatore nostalgico che è in noi non potrà che gioire ammirando l'opera di rifinitura attuata dai modder, che hanno migliorato i filmati in Full Motion Video, incrementato la risoluzione delle texture con una metodica basata sull'IA, potenziato la maggior parte degli effetti visivi e riadattato l'interfaccia di gioco. Guardate voi stessi nel video allegato in cima a questa notizia, che è stato confezionato appositamente dal team di modder.

Dobbiamo specificare, in ogni caso, che questo straordinario lavoro di ammodernamento è stato effettuato sulla versione GameCube del gioco, fruibile su PC solamente attraverso il noto emulatore Dolphin. A proposito di Resident Evil, lo sapete che la serie sta per tornare con uno spin-off intitolato Project Resistance e incentrato su scontri multigiocatore 4 contro 1?