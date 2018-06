Resident Evil 2 Remake: scene di gioco inedite nel nuovo gameplay trailer

Dopo il trailer di presentazione mostrato durante la conferenza PlayStation E3 2018, Capcom ha pubblicato un nuovo gameplay trailer di Resident Evil 2 Remake, permettendoci di dare un'occhiata a nuove sequenze di gioco inedite.

Il nuovo filmato, disponibile in cima alla notizia, mostra qualche sequenza di gameplay inedita tratta da Resident Evil 2 Remake, permettendoci di vedere alcune location e nemici familiari per tutti coloro che hanno giocato l'avventura originale. Come possiamo notare dal trailer, la visuale sarà posizionata dietro la spalla del giocatore, in maniera molto simile a quanto visto con Resident Evil 4.

Nell'attesa di conoscere ulteriori informazioni sul titolo, ricordiamo che Resident Evil 2 Remake sarà disponibile dal 25 gennaio 2019 su PlayStation 4, Xbox One e PC.