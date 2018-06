Resident Evil 2 Remake: screenshot, nuovi dettagli e trailer in italiano

Dopo il trailer di presentazione ospitato sul palcoscenico della PlayStation Conference E3 2018, Capcom ha pubblicato una serie di nuovi screenshot per Resident Evil 2 Remake, oltre a nuove informazioni sul gioco.

Basato sul capolavoro originale che ha definito il suo genere di appartenenza, il remake è stato creato da zero per assicurare un’esperienza narrativa più profonda e articolata. Con il RE Engine, il motore di gioco proprietario di Capcom, Resident Evil 2 offre una rivisitazione della classica saga survival horror con una grafica incredibilmente realistica, un coinvolgente comparto audio da pelle d’oca, una nuova visuale in terza persona e controlli di gioco modernizzati per adattarsi meglio ai cambiamenti del nuovo titolo. Resident Evil 2 Remake porterà l’orrore su PlayStation 4, Xbox One (compreso il supporto per Xbox One X) e Windows PC dal 25 gennaio 2019.

L’originale Resident Evil 2 è stato uno dei videogiochi più influenti di tutti i tempi e tra i più acclamati dalla critica introducendo molte esperienze indimenticabili e alcuni dei personaggi più memorabili del franchise Resident Evil – che ha venduto oltre 83 milioni di copie in tutto il mondo. Il titolo uscì originariamente nel 1998 sulla console PlayStation, proseguendo la trama del primo capitolo e puntando sull’esplorazione action-horror, la risoluzione dei puzzle e le meccaniche di gameplay come elementi unici che hanno definito la serie.

Resident Evil 2 ha anche introdotto personaggi, poi diventati tra gli eroi più iconici nella storia di Capcom: il novellino Leon S. Kennedy e la studentessa di college Claire Redfield, che si incontrano durante la disastrosa epidemia di Raccoon City che ne ha trasformato la popolazione in zombie letali. I due dovranno collaborare per sopravvivere e scoprire cosa si nasconde dietro al terribile attacco. Sia Leon che Claire avranno una campagna giocabile separata, che permetterà ai giocatori di vivere la storia attraverso gli occhi di entrambi i personaggi.

Sono passati vent’anni e finalmente, con il nuovo Resident Evil 2, l’incubo torna più spaventoso che mai grazie ad un livello di immersione senza precedenti, come dimostrato dal recente acclamato Resident Evil 7 biohazard. Il RE Engine vanta un nuovo stile fotorealistico che donerà una nitidezza incredibile ai personaggi e che darà vita alle orde di zombie con un orripilante e realistico effetto "gore-bagnato".

Ora gli zombie reagiranno alle azioni del giocatore in tempo reale, ricevendo danno visibile da ogni singolo proiettile usato. Uno stupendo sistema di illuminazione porterà a nuova vita le già conosciute stanze e corridoi del dipartimento di polizia di Raccoon City. I giocatori si sentiranno letteralmente nei panni di Leon e Claire, terrorizzati dall’idea di abbandonare la sicurezza delle zone illuminate, per paura degli abomini cannibali che potrebbero aspettarli nell’oscurità.

"Quando nel 2015 abbiamo detto che avremmo realizzato un nuovo 'Resident Evil 2' abbiamo ricevuto una reazione travolgente dai fan e dalla stampa. Eravamo impazienti di mostrarlo al mondo questa settimana," ha dichiarato Yoshiaki Hirabayashi, Producer di Capcom. "Vogliamo che i fan vedano che questa rivisitazione di Resident Evil 2 non cattura solamente la magia del tanto amato capitolo originale, ma ne espande i contenuti offrendo un’esperienza più ricca. Questa prima anticipazione dell’E3 è solo un assaggio di quello che vi aspetta."

Ricordiamo che Resident Evil 2 Remake sarà disponibile su PlayStation 4, Xbox One e PC a partire dal 25 gennaio 2019.