Resident Evil 2 Remake, spunta il porting mobile: è stato cancellato?

Ad oggi Resident Evil 2 Remake è il RE più venduto di sempre, oltre ad essere considerato uno dei migliori esponenti dello storico brand Capcom. Arrivato inizialmente su PC, PS4 e Xbox One per poi sbarcare anche su PS5, Xbox Series X/S e Nintendo Switch, sembra che fosse in programma anche una versione per sistemi mobile.

Dal profilo LinkedIn di Yeo Yee Yang, game designer in forza a NetEase, viene infatti citata una versione mobile di Resident Evil 2 Remake descritta come "in fase di sviluppo". L'autore tuttavia non rivela ulteriori dettagli sul progetto: non è chiaro da quanto tempo sarebbe in lavorazione e, soprattutto, non è da escludere che alla fine Capcom e NetEase abbiano deciso di cancellare questa edizione considerato che non è mai stata rivelata ufficialmente al pubblico e non sembrano esserci potenziali reveal dietro l'angolo.

In rete sono apparse anche delle immagini di Resident Evil 2 Remake mobile che ci offrono un'occhiata alla main hall della Stazione di Polizia così come alla resa di alcuni asset e mappe. Nessuna immagine sembra tuttavia relativa a una versione in-game vera e propria e non è chiaro a quanto tempo fa risalirebbero. Per quanto l'idea di una versione per sistemi mobile dell'acclamato Survival Horror stuzzichi le fantasie dei fan, va messo in conto che il profilo di Yeo Yee Yang non sia aggiornato e che questa versione potrebbe non vedere mai la luce a meno di particolari colpi di scena.

Negli scorsi mesi intanto Resident Evil 4 Remake è sbarcato su iPhone 15 Pro Max, tra aspetti sorprendenti ma anche qualche incertezza.