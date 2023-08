Resident Evil 2 Remake nella storia: è il RE più venduto di tutti i tempi

Dall'ultimo aggiornamento sui giochi Capcom più venduti di sempre fornito dalla casa di Osaka in persona emerge un dato molto importante per Resident Evil 2 Remake: è diventato il gioco di Resident Evil più venduto in assoluto.

L'amatissimo survival horror pubblicato originariamente su PC, PlayStation 4 e Xbox One nel gennaio del 2019 ha infatti raggiunto quota 12.60 milioni di copie vendute, numeri che gli permettono di superare il precedente primatista, Resident Evil 7 Biohazard, poco più indietro con 12.40 milioni di unità. Non solo, il remake dell'avventura di Leon S. Kennedy e Claire Redfield in quel di Raccoon City è inoltre il terzo gioco più venduto di sempre nella storia di Capcom, dietro solamente a Monster Hunter World (22.70 milioni) e Monster Hunter Rise (13.20 milioni).

Resident Evil 2 Remake ha impiegato poco più di 4 anni e mezzo per arrivare a tali risultati all'interno della sua serie di appartenenza, laddove Resident Evil 7 ha invece impiegato all'incirca 6 anni e mezzo per toccare i suoi numeri attuali. E considerata la presenza di diversi altri esponenti della serie horror (come Resident Evil 5, Resident Evil 6, Resident Evil Village e Resident Evil 3 Remake) all'interno della Top 10 dei giochi Capcom più venduti, emerge con ancora più decisione quanto il franchise sia e continui ad essere la gallina dalle uova d'oro della compagnia nipponica.

Resta ora da vedere se Resident Evil 9 uscirà nel 2025 per davvero come sembrano suggerire i rumor, così da segnare un altro importante tassello per il brand ed un altro potenziale grande successo commerciale come Resident Evil ci ha ormai abituati da anni.