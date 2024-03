Resident Evil 2 remake ha di nuovo telecamere fisse e controlli classici, con una mod

Resident Evil 2 Remake ha consentito di tornare tra gli oscuri corridoi della stazione di polizia in una veste grafica e tecnologica reimmaginata da parte di Capcom. Se però siete degli inguaribili nostalgici e desiderate un'esperienza più tradizionalista, la mod RE2R Classic potrebbe fare al caso vostro.

Pubblicata su Nexus Mods, il contenuto consente di vivere l'avventura horror di Leon e Claire tramite le telecamere fisse, che riportano immediatamente alla mente l'originale gioco del 1998. Esattamente come nei primi capitoli della serie Capcom, quando ci sposteremo tra le varie ambientazioni del gioco passeremo da una telecamera all'altra in base alla nostra nuova posizione. Ci sono oltre 1700 telecamere fisse, tutte posizionate con cura e il gioco può essere completato dall'inizio alla fine senza alcun tipo di problema.

È stato inoltre introdotto lo schema di controllo classico, il che significa che Leon e Claire si muoveranno nella direzione desiderata indipendentemente dalla direzione in cui è rivolto. Se però non dovessero risultare di vostro gradimento, il modder fa sapere che i controlli sono ampiamente personalizzabili nelle opzioni. Per un assaggio di ciò che offre RE2R Classic, vi invitiamo a dare uno sguardo alla galleria di immagini che trovate in calce. Se volete provare la mod in prima persona, vi rimandiamo a questo indirizzo.

Recentemente si è sentito parlare di un port mobile di Resident Evil 2 Remake, ma il progetto potrebbe essere stato cancellato.