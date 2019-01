Resident Evil 2 Remake: il trailer live-action omaggia George A. Romero

I vertici di Capcom rendono omaggio a George A. Romero dedicandogli il trailer live-action di Resident Evil 2 che anticipa il lancio dell'attesissimo Remake del capolavoro horror del 1998 di Hideki Kamiya.

Il compianto regista e sceneggiatore statunitense considerato unanimemente come uno dei padri fondatori del cinema horror moderno, infatti, decise di collaborare con Capcom nel '98 per girare lo spot pubblicitario del Resident Evil originario, servendosi anche in quel caso di attori in carne ed ossa per interpretare i ruoli di Leon Kennedy, Claire Redfield e degli immancabili zombie.

Le uniche differenze tra i due filmati sono nelle ambientazioni scelte per rappresentare l'orrore vissuto dai giocatori di RE2. Nel precedente trailer live-action firmato da Romero, i due protagonisti dell'incubo digitale di Kamiya dovevano confrontarsi con i non-morti di una prigione, mentre nell'ultimo video assistiamo al primo, spaventoso incontro tra gli zombie che popolano le strade di Raccoon City e il dinamico duo rappresentato, ancora una volta, da Leon e Claire.

In calce all'articolo trovate la pubblicità del '98 di Romero, qualora desideriate confrontarla con il nuovo trailer live-action di Resident Evil 2 Remake prima che quest'ultimo veda la luce dei negozi il prossimo 25 gennaio su PC, PlayStation 4 e Xbox One.