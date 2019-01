Resident Evil 2 Remake: trapela online la lista completa dei trofei

Dalle pagine dei forum videoludici di ResetEra e PSN Profiles è apparsa la lista completa dei trofei sbloccabili di Resident Evil 2, il remake per PC, PS4 e Xbox One del capolavoro di Hideki Kamiya dato alle stampe da Capcom nel 1998.

In base a quanto trapelato online, Resident Evil 2 proporrà la bellezza di 42 Trofei suddivisi in Platino (1), Oro (4), Argento (9) e Bronzo (28) per livello di rarità e, quindi, di difficoltà nell'ottenimento degli stessi.

Pur senza entrare nel dettaglio delle attività da svolgere per non cadere in fastidiosi spoiler, ci limitiamo a sottolineare come gli sviluppatori di Capcom si siano impegnati nel rendere decisamente "interessante" l'acquisizione di tutti gli obiettivi sbloccabili grazie alla presenza di trofei legati alla storia, alla ricerca di collezionabili e alla necessità, da parte dell'utente, di immergersi a fondo nell'incubo digitale di Raccoon City per esplorarne tutte le aree.

Qualora lo desideraste, potete consultare i trofei tramite il link riportato in calce alla notizia. A prescindere dalla volontà o meno di scorrere la lista degli obiettivi sbloccabili di Resident Evil 2, comunque, non servirà ancora molto per poter tentare la scalata al Trofeo di Platino o ai 1000G del remake del grande classico di Capcom, visto che la sua uscita è prevista per il sempre più prossimo 25 gennaio su PC, PlayStation 4 e Xbox One.