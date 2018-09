Resident Evil 2 Remake: un'immagine mostra il nuovo look di Ada Wong

Nei giorni scorsi, Capcom ha confermato di aver modificato il look di Ada Wong in Resident Evil 2 Remake: il personaggio appare in penombra nell'ultimo trailer del gioco, un'immagine leaked permette ora di dare uno sguardo ravvicinato al nuovo aspetto di Ada.

Ada Wong viene rappresentata ora con un look più simile a quello presente in alcuni concept originali di Resident Evil 1.5 e Resident Evil 2. Come specificato da Kazunori Kadoi: "ho pensato che, per una spia, quel vestito non risulterebbe realistico e credibile come vorremmo in questo nuovo gioco." Capcom non ha ancora pubblicato immagini ufficiali della "nuova" Ada Wong ma l'immagine trapelata su Twitter e ricondivisa su ResetERA non lascia molti dubbi a riguardo.

Ricordiamo che Resident Evil 2 Remake sarà disponibile dal 25 gennaio 2019 su PC, PlayStation 4, PS4 Pro, Xbox One e Xbox One X, GameStop ha recentemente aperto i preordini per la Collector's Edition con la statua di Leon Kennedy, questa sarà disponibile esclusivamente nei negozi della catena in quantità estremamente limitate al prezzo di 299,99 euro.