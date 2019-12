Resident Evil 2 Remake ha superato le vendite del gioco originale

Il remake di Resident Evil 2 è stato un successo commerciale con oltre cinque milioni di copie vendute su PC, PS4 e Xbox One, cifra superiore rispetto alle 4.96 milioni di unità raggiunte dal gioco originale uscito nel 1998 su PlayStation.

Ad oggi la serie Resident Evil ha superato quota 94 milioni di unità distribuite secondo le ultime stime diffuse da Capcom, probabile obiettivo è quello di superare le 100 milioni di copie con l'uscita di Resident Evil 3 Remake e altri futuri progetti non ancora annunciati legati alla serie.

Il remake di Resident Evil 3 uscirà il 3 aprile 2020 mentre da tempo si parla di Resident Evil 8, gioco che dovrebbe vedere la luce nel 2021 o 2022 su PC e console Next-Gen come PlayStation 5 e Xbox Scarlett. Al momento la casa di Osaka non ha rivelato nulla a riguardo concentrandosi sul reveal di Resident Evil 3, mostrato per la prima volta durante il PlayStation State of Play del 10 dicembre.

Secondo vari rumor, il remake del terzo episodio di Resident Evil sarebbe sviluppato da M-Two Inc, compagnia fondata nel 2017 da Tatsuya Minami (ex CEO di PlatinumGames) proprio grazie al supporto di Capcom, le parti citate non hanno però confermato quanto riportato da diverse fonti.