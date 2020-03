Resident Evil 2 Remake X Ghostbusters: gli Acchiappafantasmi in-game grazie a una mod

La versione PC di Resident Evil 2 Remake è stata protagonista della pubblicazione di una miriade di mod, dedicate ai più disparati personaggi del mondo videoludico o cinematografico.

Nel periodo di pubblicazione della serie di The Witcher su Netflix, ad esempio, un fan aveva introdotto anche Geralt e Ciri in Resident Evil 2 Remake. Ora, un modder particolarmente legato agli Acchiappafantasmi più celebri al mondo, ha deciso di provare ad introdurre nel grande successo di Capcom i membri dei Ghostbusters! L'utente ha per ora realizzato due mod differenti, che vanno a sostituire Claire e Leon, i due protagonisti di Resident Evil 2 Remake. Al posto dei due personaggi, l'horror ha invece accolto Peter Venkman e Egon Spengler: potete farvi un'idea del risultato finale grazie ai filmati disponibili in apertura e in calce a questa news. Attualmente, il giocatore è al lavoro sull'introduzione in-game dei restanti membri del team: Ray Stantz e Winston Zeddemore.



In chiusura, vi ricordiamo che Resident Evil 3 Remake è ormai in dirittura di arrivo: la pubblicazione del gioco è infatti attesa per il prossimo 3 aprile su PC, PlayStation 4 e Xbox One. In attesa di poterlo testare con mano, i giocatori possono iniziare a prepararsi alla sfida apprendendo tutte le informazioni disponibili sul nuovo Nemesis, raccolte in uno speciale firmato dal nostro Giuseppe Carrabba.