Resident Evil 2: le ricompense in-game sono ora acquistabili tramite DLC

Nonostante abbia rappresentato una modernizzazione totale dello storico survival horror uscito originariamente nel 1998, Resident Evil 2 Remake ha mantenuto salde le radici old school del suo franchise di appartenenza.

Oltre ad incarnare una delle migliori esperienze videoludiche nel genere horror, il titolo di Capcom non ha perso per strada la sua natura arcade, tanto è vero che al termine di ogni campagna ci viene consegnato un resoconto ed una valutazione della nostra partita appena conclusa. I giocatori possono continuare a migliorare sé stessi, assimilare i pattern dei nemici e studiare nuovi percorsi per arrivare ai titoli di coda sempre più in fretta: più si diventa abili, più saranno le ricompense che saremo in grado di sbloccare, tra cui troviamo gli ispirati artwork del gioco, i modelli tridimensionali da osservare e ispezionare da cima a fondo, nonché alcuni piccoli simpatici "cheat" come le munizioni o il coltello infiniti.

Se fino ad oggi eravate costretti a guadagnarvi con la fatica tutto questo, da oggi potete sfruttare una via preferenziale acquistando l'Unlock di tutti i Rewards di Resident Evil 2. Si tratta di un DLC che Capcom ha messo in vendita al prezzo di 4,99 euro e che vi consente di soddisfare la vostra voglia di completismo.

Resident Evil 2 è disponibile ora per PC, PlayStation 4 e Xbox One. Il survival horror di Capcom è attualmente scontato sugli store digitali.