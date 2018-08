Resident Evil 2 sarà più drammatico rispetto al gioco originale

Resident Evil 2 è sicuramente uno fra i giochi più attesi di Capcom, e uno dei più desiderati dai fan per l'inizio del prossimo anno. Il publisher nipponico ha svelato nelle scorse ore qualche dettaglio in più sul remake di uno dei suoi titoli più amati di sempre.

Nel corso di una recente intervista concessa a Dengeki Online durante la Gamescom 2018 di Colonia, il producer Tsuyoshi Kanda ed il director Kazunori Kadoi hanno parlato di come Capcom abbia deciso di cambiare alcune cose all'interno del gioco per ottenere un impatto emotivo ancor più forte che in passato. Alcune scene, ad esempio, sono state dislocate o modificate all'interno della narrazione, con l'intento e la speranza di rendere la storia più drammatica e sensazionale. La nuova telecamera è stata studiata con cura, in modo che possa trasmettere sempre un senso di paura ed incertezza, ad ogni angolo che il giocatore svolterà durante l'avventura. Le nuove tecnologie di cui possono disporre gli sviluppatori, enormemente più avanzate rispetto a quelle adoperate per il titolo originale, permetteranno inoltre di ottenere un forte impatto estetico, che andrà ad enfatizzare le catastrofiche conseguenza della diffusione del G-Virus.

Resident Evil 2 sarà pubblicato su PC, PS4 e Xbox One il 25 gennaio 2019.