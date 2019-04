Resident Evil 2: sblocca subito tutte le ricompense con un DLC a pagamento

Vi abbiamo appena dato notizia del nuovo DLC di Devil May Cry 5 che, al costo di 9.99 euro, sblocca immediatamente tutti i contenuti ottenibili giocando. Capcom ha ora pubblicato lo stesso DLC a pagamento per Resident Evil 2 Remake.

"Tutte le ricompense di gioco sbloccate" costa 4.99 euro ed è disponibile per l'acquisto su Steam, PlayStation Store e Xbox Store. Ma cosa offre esattamente? Vediamolo insieme:

Modalità extra Il 4° Sopravvissuto

Modalità extra Tofu il Sopravvissuto

Costume

Arma bonus

Modelli

Concept Art

Si tratta di contenuti che, come già detto, possono essere sbloccati semplicemente giocando e senza bisogno di acquistare nulla, evidentemente con questa strategia Capcom vuole venire incontro a coloro che non hanno troppo tempo per giocare ma vogliono ugualmente avere accesso agli sbloccabili del survival horror. Cosa ne pensate di questo tipo di DLC?



Per saperne di più vi rimandiamo alla recensione di Resident Evil 2 Remake, il gioco è uscito lo scorso gennaio su PC, PlayStation 4 e Xbox One riscuotendo un notevole successo di pubblico e critica, tanto che secondo alcuni rumor Capcom avrebbe già iniziato la produzione del remake di Resident Evil 3 Nemesis, in uscita nel 2020, prima di Resident Evil 8...