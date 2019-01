Resident Evil 2 è il secondo miglior gioco di Capcom su Steam per utenti attivi

L'ottimo lavoro svolto da Capcom con Resident Evil 2 era ampiamente preventivabile, come si è visto dai costanti aggiornamenti sullo sviluppo del gioco e dalle anteprime che hanno innalzato l'hype dei fan, che non vedevano l'ora di rimettere le mani su uno dei capitoli più apprezzati della serie.

Sono intanto arrivati anche i primi numeri che confermano le prime impressioni ed il successo del videogame, che si è rivelato il secondo miglior titolo di Capcom per quanto riguarda il numero di utenti attivi contemporaneamente su Steam.

Il record è attualmente detenuto dal colosso di Monster Hunter World, che si è fermato a un massimo probabilmente irraggiungibile di 329mila utenti connessi simultaneamente, laddove Resident Evil 2 nel momento in cui scriviamo si trova a quota 54mila, ma il numero è riportato come in costante ascesa ad ogni refresh.

Per quanto riguarda i giochi giapponesi in generale, il gioco è entrato nella top 5 per quanto riguarda i titoli giapponesi, dietro ovviamente al già citato Monster Hunter World, Metal Gear Solid V: The Phantom Pain e Dark Souls 2 e 3.

Per fare un paragone con un titolo della stessa serie invece, Resident Evil 7, che pure era stato piuttosto apprezzato dai fan e dalla critica, ha raggiunto un massimo di "soli" 18mila utenti connessi, praticamente tre volte in meno del risultato raggiunto nel giorno di lancio dal remake del secondo capitolo.

I numeri dunque danno ragione a Capcom, che sembra aver fatto centro, come confermato anche da Digital Foundry che ha definito il gioco come uno dei migliori remake di sempre. Per saperne di più, date un'occhiata alla nostra recensione di Resident Evil 2.