Resident Evil 2 si mostra in un nuovo trailer dal taglio cinematografico

L'attesa è ormai agli sgoccioli, e Resident Evil 2 è pronto a terrorizzare nuovamente i tanti giocatori che bramano il momento in cui metteranno le mani sul rinato survival horror di Capcom.

Dopo averci concesso 30 minuti di gioco con la One-Shot Demo, Capcom torna ora a deliziarci con un nuovo trailer dal taglio cinematografico di Resident Evil 2, in cui vengono mostrate alcune cutscene che vivremo nel corso dell'avventura. Il filmato, che tecnicamente è stato pensato per essere uno spot promozionale destinato alle reti televisive giapponesi, mostra le immancabili orde di zombie, insieme ai vari, storici personaggi del titolo, tra cui Leon Scott Kennedy, Claire Redfield e Ada Wong. Come al solito, se non voleste anticiparvi nulla riguardo al titolo, vi scosigliamo la visione del video.

Lasciandovi alla visione del trailer, vi ricordiamo che Resident Evil 2 sarà disponibile su PC, PlayStation 4 e Xbox One a partire dal 25 gennaio. Il rifacimento del classico survival horror di Capcom ha ricevuto la sua prima recensione da parte della nota rivista di Famitsu, che ha promosso a pieni voti il prodotto. Anche Digital Foundry ha dato un suo più che positivo parere sul lato tecnico del gioco, che pare poter fare affidamento su un RE Engine in stato di grazia. Per ulteriori informazioni, vi rimandiamo alla nostra Anteprima di Resident Evil 2.