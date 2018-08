Resident Evil 2 si mostra in due nuovi video gameplay su PlayStation 4 Pro

Nella giornata di oggi, Capcom ha tenuto un nuovo livestream dedicato all'attesissimo Resident Evil 2. Per l'occasione, la compagnia ha mostrato una lunga sessione di gameplay del gioco, permettendoci di ammirare il survival horror nella sua versione PlayStation 4 Pro.

Si tratta della build del gioco già mostrata all'E3, ma in questa occasione veniamo accompagnati dal commento della community manager della divisione britannica di Capcom. Inoltre, vengono comunque mostrate delle piccole sezioni di gameplay inedite, con Leon che per la prima volta lascerà durante il video la stazione RPD, permettendoci tra le altre cose di ammirare l'effetto della pioggia realizzato dagli sviluppatori per questo remake.

Lasciandovi alla visione dei due video gameplay che vi abbiamo riportato in calce alla notizia, ricordiamo che Resident Evil 2 sarà disponibile su PC, PS4 e Xbox One il 25 gennaio 2019. Per tutti gli ulteriori dettagli sul titolo di Capcom vi rimandiamo alla nostra nuova Video Anteprima.