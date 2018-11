Resident Evil 2, The Division 2 e Devil May Cry 5 in regalo con AMD RX 590

I vertici di AMD rinsaldano ulteriormente il proprio rapporto di collaborazione con Ubisoft e Capcom annunciando un'importante promozione rivolta a tutti coloro che acquisteranno una nuova scheda grafica della famiglia Radeon RX.

L'iniziativa permetterà agli acquirenti di una scheda grafica AMD Radeon RX Vega o RX 590 di ottenere un codice per effettuare il download gratuito di una copia (ed una soltanto) di Resident Evil 2 Remake, Tom Clancy's The Division 2 e Devil May Cry 5 non appena saranno disponibili sul mercato, con un risparmio netto di 180 dollari sull'acquisto delle edizioni retail dei tre kolossal Ubisoft e Capcom previsti al lancio nella prima metà del 2019.

Chi deciderà di optare per una più economica (ma comunque potentissima) RX 580 o RX 570 avrà comunque la possibilità di aderire alla promozione ottenendo il codice per scaricare gratuitamente due dei tre videogiochi interessati: la scelta dei titoli spetterà solo ed esclusivamente all'utente e garantirà un risparmio di 120 dollari sul prezzo di lancio dei videogiochi selezionati.

La promozione è riservata ai soli maggiorenni e sarà valida per un periodo di tempo limitato, ossia fino al prossimo 9 febbraio: chi deciderà di aderirvi avrà comunque la possibilità di riscattare il codice all'interno del bundle per un lasso di tempo più lungo che, a quanto specificato da AMD, dovrebbe protrarsi sino al 6 aprile del 2019.

Se amate giocare su PC e siete interessati a ristrutturare la vostra postazione videoludica regalandovi una fiammante GPU Radeon RX, quindi, vi consigliamo di farci un pensierino nell'attesa che Tom Clancy's The Division, Devil May Cry 5 e Resident Evil 2 vedano la luce dei negozi rispettivamente il 15 marzo, l'8 marzo e il 25 gennaio del 2019.