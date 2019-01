Resident Evil 2: Tofu è stato ricreato... scannerizzando del vero tofu

Il ritorno di Resident Evil 2 continua a far parlare di sè oltre che per la validità del gioco (le prime recensioni del gioco sono infatti più che positive), per alcune curiosità svelate dal team di sviluppo.

Il producer Tsuyoshi Kanda, durante un livestream in Giappone proprio per celebrare la release del videogame, ha infatti svelato uno sfizioso aneddoto su Tofu, il personaggio giocabile nella modalità Tofu Survivor, sbloccabile sia nel titolo originale su PlayStation, sia nel remake del 2019.

Stando a Kanda, il "personaggio" è stato inserito nel gioco... partendo dalla scansione di un vero pezzo del noto "formaggio" di soia, per la precisione della varietà Cotton, che si chiama così per via della sua consistenza. Sembra addirittura siano state fatte delle ricerche a riguardo, visto che tale varietà della preparazione alimentare sarebbe più solida e compatta di altre, e dunque più adatta ad essere ricreata in-game.

In Giappone è anche possibile comprare il tofu di Resident Evil 2 attraverso un'operazione commerciale con una casa produttrice dell'alimento giapponese, Otokomae, che peraltro esporta anche negli Stati Uniti e in Europa, se mai vi venisse voglia di acquistare quello originale, anche se probabilmente non vi sarà utile nella lotta agli zombie.

Se siete stanchi di parlare di tofu e preferite tuffarvi nel gioco, leggete prima la nostra recensione di Resident Evil 2.