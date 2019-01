Resident Evil 2: tre milioni di copie distribuite al lancio

Capcom ha annunciato di aver distribuito tre milioni di copie di Resident Evil 2 Remake nei primi quattro giorni di presenza sul mercato, un risultato decisamente positivo per la riedizione di un classico senza tempo.

Il dato include le copie fisiche per PlayStation 4, Xbox One e PC distribuite ai rivenditori di tutto il mondo al lancio del gioco, non si parla quindi di unità effettivamente vendute ai consumatori. La casa di Osaka si è detta molto soddisfatta di questi numeri, l'originale Resident Evil 2, uscito nel 1998 su PlayStation (e in seguito convertito su altre piattaforme), ha venduto complessivamente 4.96 di copie, diventando il quarto gioco più venduto della saga.

A margine, il publisher ha fatto sapere che la One Shot Demo di Resident Evil 2 ha toccato quota 4.7 milioni di download da PlayStation Store, Xbox Store e Steam, la compagnia si aspetta che il gioco possa raggiungere e superare le oltre sei milioni di copie vendute da Resident Evil 7 Biohazard.

La buona accoglienza riservata a Resident Evil 2 ed il successo commerciale della produzione potrebbero spingere Capcom a pubblicare anche il tanto rumoreggiato remake di Resident Evil 3 Nemesis, sebbene non ci siano ancora conferme in merito.