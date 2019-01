Resident Evil 2: tre milioni di download per la demo, annunciato un livestream pre lancio

Non si ferma il successo della 1-Shot Demo di Resident Evil 2 Remake: Capcom Japan ha annunciato che la versione di prova ha raggiunto e superato quota tre milioni di download in tutto il mondo dall'11 gennaio scorso.

Numeri importanti, che testimoniano l'altissimo livello di attesa che circonda il progetto Resident Evil 2 Remake. La casa di Osaka ha inoltre annunciato un livestream pre lancio in onda oggi (martedì 22 gennaio) alle 22:00 ora locale, le 11:00 in Italia, durante la trasmissione gli sviluppatori parleranno di vari aspetti del gioco e mostreranno nuove sequenze di gameplay.

Resident Evil 2 Remake sarà disponibile in tutto il mondo dal 25 gennaio su PlayStation 4, Xbox One e PC Windows, al momento non sono stati annunciati DLC ed espansioni ma il producer non ha escluso che il gioco possa effettivamente godere di contenuti aggiuntivi post lancio, senza però scendere nel dettaglio.