Resident Evil 2: Video Anteprima del remake del survival horror Capcom

Il nostro Francesco Fossetti ha avuto l'opportunità trascorrere ben quattro ore in compagnia del remake di Resident Evil 2 Remake, durante le quali ha avuto la possibilità di provare con mano le campagne che comporranno l'avventura horror di Capcom.

Resident Evil 2 non è un remake tradizionale: la distanza con il titolo originale, in questo caso, è infatti abissale da tutti i punti di vista, sia sul fronte tecnico, sia su quello del gameplay, che presenta una serie di nuovi enigmi e contenuti. Se gli ambienti sono molto simili a quelli visitati vent'anni fa, i puzzle sono invece del tutto inediti, la progressione segue un ritmo ben diverso, mentre le situazioni cambiano e si espandono. L’impegno creativo della casa giapponese, insomma, è stato davvero impressionante.

Resident Evil 2 ha la tensione dei survival horror classici ma la mobilità e la varietà dei prodotti moderni: il risultato lascia davvero estasiati, e non solo in termini di soluzioni espressive ed impatto grafico. Oltre alle doti del RE Engine, il titolo si distingue per un gameplay ancora oggi efficacissimo. Se il titolo riuscirà a mantenere la stessa qualità delle sezioni giocate finora, non abbiamo dubbi che Resident Evil 2 possa tornare ad essere, oggi, quello che era vent'anni fa: una pietra miliare dell'orrore virtuale.

Per maggiori informazioni, vi invitiamo a guardare la Video Anteprima allegata in cima a questa notizia, oppure a leggere l'anteprima di Resident Evil 2.